Masque à oxygène, 13 millions emportés et grenades lacrymogènes : le scénario fou du casse de Yoff… l’auteur présumé est un homme de tenue qui appartient à un corps d’élite

De nouveaux éléments émergent dans l’affaire du spectaculaire braquage survenu ce mercredi à l’agence BOA de Yoff. Alors que les circonstances de cette attaque en plein jour continuent de susciter l’émoi, le quotidien Libération révèle que l’auteur présumé de l’opération est un membre d’un corps d’élite des forces de défense et de sécurité.



Selon les informations rapportées par Libération, les faits se sont déroulés peu avant midi. Le suspect, dissimulé derrière un masque à oxygène, a fait irruption dans l’établissement bancaire après avoir lancé une grenade lacrymogène à l’intérieur de l’agence. La déflagration a provoqué un mouvement de panique parmi les employés et les clients présents sur les lieux.



Profitant de la confusion, l’homme se serait dirigé vers une caisse où il a réussi à s’emparer d’une importante somme d’argent. D’après les premiers éléments de l’enquête, le montant emporté s’élèverait à environ 13 millions de francs CFA.



Mais contrairement à ce qu’il avait probablement envisagé, sa fuite ne s’est pas déroulée comme prévu. Toujours selon Libération, l’assaillant a été poursuivi après avoir quitté les lieux. Dans sa tentative d’échapper à ses poursuivants, il aurait lancé une seconde grenade lacrymogène afin de ralentir ceux qui étaient à ses trousses.



Malgré cette manœuvre, il a finalement été rattrapé puis maîtrisé par des citoyens mobilisés et les forces de sécurité. Une fois neutralisé, son identité a été révélée. Le journal Libération indique qu’il s’agit de M. Faye, présenté comme un membre d’un corps d’élite des forces de défense et de sécurité.



Cette révélation donne une dimension particulière à l’affaire. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre les motivations du suspect ainsi que les circonstances qui l’ont conduit à mener une telle opération. Ils devront également déterminer s’il a agi seul ou bénéficié de complicités.



Face à la sensibilité du dossier, l’enquête a été retirée à la Brigade de la Foire pour être confiée à la Section de recherches, chargée de faire toute la lumière sur cette attaque qui a semé la panique au cœur de Yoff.