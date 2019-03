Massacre de 130 personnes au Mali : La procureure de la CPI se saisit du dossier

« Mon bureau est en contact étroit avec les autorités maliennes, notamment dans le cadre de ces événements signalés récemment. Nous allons prendre toutes les mesures qui s’imposent, en complémentarité avec le système de justice pénale du Mali, afin de veiller à ce que ceux qui ont participé ou contribué de toute autre manière à ce qui semble être des crimes abominables susceptibles de relever de la compétence de la Cour pénale internationale, fassent l’objet d’une enquête et de poursuites. Dans l’immédiat, une délégation du Bureau va rencontrer cette semaine les représentants des autorités compétentes pour discuter de ces questions », déclare la Procureure.



La procureure générale de la Cpi ajoute que la situation au Mali a été déférée à son Bureau par les autorités maliennes en 2012 et une enquête a été officiellement ouverte en 2013.



« Mon bureau demeure saisi de cette situation et continuera de suivre de près les événements qui se produisent dans le centre et dans d’autres régions du pays. Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression, en toute impartialité et en toute indépendance », fait-elle remarquer.