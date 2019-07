Massalikoul Jinane : « Plus de vingt milliards ont été mobilisés pour le moment » (Mbackiyou Faye)

À l’heure où les travaux sont toujours en cours, on en sait un peu plus sur le coût global de la construction de la grande mosquée Massalikoul Jinane. Le chargé des travaux de ce lieu de culte El Hadj Mbackiyou Faye a indiqué au cours d’une conférence de presse tenue à cet effet, que plus de vingt milliards ont été mobilisés pour le moment. Ainsi à moins de vingt jours de l’inauguration, il reste d’autres chantiers à finaliser comme l’Institut islamique Cheikh Ahmadou Bamba dont la première phase est déjà achevée, les toilettes, pour ne citer que ceux-là...

ACTUALITÉ