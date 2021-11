Matam : La liste de Yewwi Askan Wi déclarée forclose

Comme l’on s’y attendait, la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) ne sera pas en lice dans le département de Matam, pour les prochaines élections locales du 23 janvier 2022.



En effet, la liste de la grande coalition de l’opposition a été déclarée forclose, suite à un coup de théâtre de dernière minute, avec la transhumance de son mandataire départemental Djibril Ngom, qui a rejoint hier la mouvance présidentielle.



Faute de mandataire et butant sur le refus catégorique du préfet du département de Matam de reconnaître les nouveaux représentants désignés par Yaw, la liste a finalement été déclarée forclose. Ceci, malgré la requête introduite par Yaw pour le remplacement de ses mandataires.



Dans un communiqué de presse, le mandataire national de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, signale que la coalition entend utiliser «toutes les voies de recours» pour être rétablie dans ses droits.



«Le préfet n’a pas à accepter ou à refuser» (Aliou Sow)



Cependant, la posture adoptée par le préfet a été fustigée. Selon l’ancien ministre libéral Aliou Sow, «sa décision ne repose sur aucun fondement juridique». «Les coalitions et partis ont le droit de choisir et de remplacer leurs mandataires par courrier officiel», indique-t-il sur les ondes de la Rfm. Il précise également qu’aucune loi ne lui confère le pouvoir «d’accepter ou de refuser» en matière électorale.



«Yewwi Askan Wi doit attaquer cette décision qui est sans fondement juridique», suggère Aliou Sow.



En effet, d’un point de vue juridique, selon Ndiaga Sylla, «aucune disposition ne prévoit qu’on doit déposer au préalable une lettre désignant le mandataire avant le dépôt des listes». «En vérité, la lettre du mandataire, c’est une sorte de carte d’identité. C’est au moment où on vient poser l’acte (déposer une liste) qu’on apporte la lettre. Par exemple, lorsqu’on veut notifier le nom de la coalition ou lorsqu’on dépose ses listes de candidature, qu’on apporte cette lettre», renseigne-t-il.



«C’est le premier document qui est demandé par l’autorité administrative dans tous les cas aussi, pour pouvoir valablement déposer la liste, notifier le nom de la coalition. Il va falloir que la coalition puisse signer la lettre (du mandataire). Aujourd’hui, ce qui reste à prouver, c’est si la coalition Yewwi a pu procéder à temps au remplacement et par écrit du mandataire», souligne l’expert électoral.



Quoi qu’il en soit, la liste de Yewwi Askan Wi reste invalide au département de Matam.

























seneweb