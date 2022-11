Matam : Un camion percute une charrette et fait 02 morts et 02 blessés



Un grave accident s’est produit hier vers dix heures sur la route Linguère-Matam à hauteur du croisement de Diagaly dans la commune de Barkedji (département de Linguère).



Un camion en partance pour Bakel a percuté une charrette avec à bord 04 jeunes filles. L’une âgée de 08 ans a perdu la vie sur place ; une autre âgée de 09 ans a succombé à ses blessures au cours de son évacuation à l’hôpital Magatte Lo de Linguère. L’on nous signale que les deux autres sont grièvement blessées.



Après le choc, le chauffeur du camion a pris la fuite pour éviter la vindicte populaire des habitants de Diagaly.



Toutes les victimes ont été acheminées à l’hôpital Magatte Lo par les sapeurs-pompiers de Linguère.



Aux dernières nouvelles, le chauffeur du camion a été arrêté et placé en garde à vue par les gendarmes de Linguère.























































































































Seneweb