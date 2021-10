Matar Ba "Quand tu as la plus belle équipe africaine, l'objectif c'est la CAN"

Le Ministre des Sports, Matar Ba s'est exprimé sur les objectifs assignés au sélectionneur national, Aliou Cissé qui vient de renouveler son contrat pour deux ans.



"Quand tu as la plus belle équipe africaine et que tu occupes la 20e place au Monde. Quand tu as aussi des cadres comme Sadio Mané et toute l'équipe qui sont meilleurs là où ils sont et que l'Etat mette les moyens, la Fédération jouit d'une expérience, donc, je pense que tout ce qui reste, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. C'est l'objectif et on ne dérogera pas à ça. Il faut se qualifier pour la Coupe du monde et gagner la Coupe d'Afrique", a-t-il déclaré à la fin du match des Lions du Sénégal contre la Namibie, samedi, à Thies. Une pression supplémentaire pour Aliou Cissé.