Matar Ba va lancer les travaux de réhabilitation du stade LSS, mardi

(APS) – Les travaux de reconstruction du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, d’un coût de 20 milliards de francs Cfa, vont être officiellement lancés mardi, a annoncé jeudi, le ministre des Sports, Matar Bâ.



« Je vais lancer mardi prochain à 16 heures les travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor pour 20 milliards de Francs CFA’’, a-t-il déclaré en marge de la remise du drapeau national a l’équipe nationale féminine de football du Sénégal en partance à la Coupe d’Afrique des nations prévue du 2 au 23 juillet au Maroc.



Le ministre des Sports a indiqué que le Stade Léopold Sédar Senghor allait être ’’complètement transformé’’ après sa réhabilitation.



La République populaire de Chine a construit LSS dans les années 1980. Elle va réhabiliter ce fleuron de la coopération sino-sénégalaise.



En mai, l’entreprise chinoise en charge des travaux de réhabilitation avait dévoilé la nouvelle maquette. Le stade sera modernisé avec plusieurs changements, a rappelé Matar Bâ.



Il a insisté sur le fait que le stade allait être doté d’un gazon naturel, d’un forage autonomisé pour assurer l’arrosage. Un autre forage est prévu à l’extérieur de l’infrastructure en plus d’un système de projecteur beaucoup plus moderne, entre autres.



Le terrain annexe comprendra un système de projecteur de 300 watts et une tribune de mille places. Il y aura un terrain de handball et un terrain de basket, des dojos sont aussi prévus.