Matar Mbodj, le bourreau des fournisseurs épinglé

Une nébuleuse affaire d’escroquerie portant sur plus 20 millions FCfa au préjudice de plusieurs commerçants grossistes a été évoquée à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Un dossier qui incrimine, Matar Mbodji, un jeune commerçant de 30 ans, établi à Yoff. Risquant un an dont 6 mois ferme, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Il émet des chèques sans provision et disparait avec la marchandise



Comment le jeune homme a réussi à tromper ses fournisseurs ? DakarPoste s’explique. Pour duper ses victimes, l'escroc émet des chèques sans provision en guise de paiement après avoir commandé de la marchandise. Une fois avoir acquis ladite marchandise, M. Mbodji disparaît dans la nature. Puis, devient injoignable. Après de multiples plaintes contre lui, il a été interpellé le 19 mai dernier. Déféré et placé sous mandat de dépôt, son procès renvoyé plusieurs fois, s’est tenu et le commerçant a fait face au tribunal ce hier mardi. A la barre, Matar Mbodji est amplement revenu sur ses manœuvres. Dans ses déclarations, il a reconnu avoir reçu des denrées alimentaires de ses fournisseurs, aujourd’hui parties civiles de la procédure.



Les victimes, des fournisseurs de pommes de terre, mayonnaise, petits poids et carreaux…



Pour la partie civile, Babacar Touré, le prévenu reconnait avoir reçu des sacs de petits poids d'une valeur de 7 millions FCfa. Mbodj a, dit-il, décaissé 5 millions FCfa pour l’acompte et lui doit 2 millions FCfa. La dame Adji Fama Ndiaye confie que Matar a usé de la même manœuvre frauduleuse pour soutirer des pots de mayonnaise, estimé à 5 millions FCfa. Pareil pour le fournisseur de pommes de terre, Khadim Dione qui lui a remis 6 mille sacs. Sans oublier les conteneurs d'huile de Boy Djiline et Bally Seck. Matar Mbodj ne s'est pas limité à l'alimentation. Il a aussi pris des carreaux chez Bator Sall. Des matériaux de construction que le quincaillier estime à 8 millions FCfa.



7 victimes, des dommages et intérêts de 45 millions réclamés



Entendu les plaignants, Babacar Touré, Adji Fama Ndiaye et Khadim ont confirmé les manouvres du prévenu. Les autres, Mamadou Lamine Faty, Baly Seck, Bator Sall, n'ont pas comparus. Me Ibrahima Mbengue pour les intérêts de Bator Sall et Boy Djiline a réclamé respectivement 15 et 5 millions FCfa. Me Ousmane Thiam a sollicité 20 millions FCfa pour le compte de Khadime Dione pour toute cause et préjudice confondu. Le parquet a requis un an dont 6 mois ferme. Me El Hadji Mame Gning de la défense a plaidé l’application bienveillante de la loi pénale. L’affaire est mise en délibérée au 30 juin prochain.