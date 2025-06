Match Amical : Les Lions giflent les Three Lions à Nottingham (1-3)

Le match avait pourtant mal commencé pour les hommes de Pape Thiaw. À la 7e minute, une perte de balle de Lamine Camara au milieu du terrain a permis à Anthony Gordon de déclencher une frappe repoussée par Édouard Mendy. Harry Kane, en renard des surfaces, a suivi pour ouvrir le score à bout portant. Un coup dur pour des Lions qui avaient pourtant montré de belles intentions dès l’entame, avec des tentatives de Gana Gueye et Nicolas Jackson. Mais loin de céder à la panique, le Sénégal a gardé le cap. Après plusieurs situations dangereuses, les Lions sont revenus au score à la 40e minute. Sur une ouverture en profondeur d’Idrissa Gana Gueye, Nicolas Jackson centre à l’aveugle dans la surface. Ismaïla Sarr surgit au second poteau et égalise d’une reprise maîtrisée. Une réaction méritée tant le Sénégal a su imposer du rythme.





Au retour des vestiaires, l’Angleterre tente de reprendre la maîtrise du jeu, sans réellement se montrer dangereuse. C’est au contraire le Sénégal qui accélère. À la 62e minute, Kalidou Koulibaly lance parfaitement Habib Diarra dans le dos de la défense. Le jeune milieu de Strasbourg ne tremble pas et trompe Henderson pour offrir l’avantage aux Lions 2-1. Tuchel tente de réagir avec des changements, notamment l’entrée du local Morgan Gibbs-White, qui oblige Mendy à une belle parade. Le gardien sénégalais s’illustre encore face à Bukayo Saka quelques minutes plus tard. L’Angleterre croit égaliser sur un corner repris victorieusement par Jude Bellingham, mais la VAR annule le but pour une main de Levi Colwill. Les Three Lions poussent dans les dernières minutes, mais la défense sénégalaise reste solide.



À la toute fin du temps additionnel, Idrissa Gana Gueye, impérial dans l’entrejeu, récupère un ballon précieux grâce à un pressing haut. Il transmet rapidement à Lamine Camara, qui déclenche une contre-attaque éclair. Le jeune milieu temporise intelligemment avant de servir idéalement Cheikh Tidiane Sabaly, tout juste entré en jeu. L’attaquant du FC Metz ne tremble pas et conclut avec sang-froid 3-1 pour le Sénégal. Un but splendide qui vient couronner une performance collective remarquable des hommes de Pape Thiaw.



Il s’agit de la première défaite de l’Angleterre depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à la tête de la sélection. De son côté, le Sénégal signe un succès de prestige et conclut sa trêve internationale sur une note très positive, après un nul encourageant contre l’Irlande. Avec désormais 22 matchs consécutifs sans défaite, les Lions poursuivent leur impressionnante série d’invincibilité.







































wiwsport.com