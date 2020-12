Mauricio Pochettino en route pour le PSG !

C'est un énorme coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur le PSG. Thomas Tuchel a été limogé hier soir, à l'issue de la rencontre face à Strasbourg au Parc des Princes, remportée sur le score de 4-0. L'entraîneur allemand était heureux de conclure l'année sur une victoire et de pouvoir profiter de quelques jours de repos. C'est finalement de quelques semaines, voire de plusieurs mois, dont il pourra bénéficier puisqu'il ne reviendra pas sur le banc de touche en 2021.



La décision lui a été communiquée hier soir tard après la rencontre, via le directeur sportif Leonardo. Et ce dernier lui aurait déjà choisi un successeur. En effet, selon les informations de RMC, l'heureux élu se nomme Mauricio Pochettino. Le coach argentin, âgé de 48 ans, est libre depuis son limogeage de Tottenham le 19 novembre 2019 après un début de saison raté et malgré une finale de Ligue des Champions quelques mois plus tôt... Cela ne vous rappelle rien ?

Pochettino avait la cote sur le marché



Ironie du sort donc, Pochettino va succéder à un entraîneur finaliste de la compétition européenne et prendre les rênes d'un club qu'il a découvert en tant que joueur entre 2001 et 2003. Recruté par Luis Fernandez en janvier 2001, il était devenu le leader de la défense parisienne, avant de filer à Bordeaux en 2003 alors que le nouvel entraîneur du club Vahid Halilhodzic ne souhaitait pas s'appuyer sur lui.



En tant qu'entraîneur, Pochettino a débuté à l'Espanyol Barcelone, un autre de ses anciens clubs, avant de franchir la Manche pour rallier Southampton en 2013. Après une belle saison avec les Saints, il avait été arraché par Tottenham, où il a bâti un collectif sérieux durant près de 5 années, avec en point d'orgue la finale de la Ligue des Champions perdue contre Liverpool. Apprécié de ses joueurs, Pochettino n'avait pas résisté aux mauvais résultats mais a gardé une très belle cote sur le marché. Plusieurs fois cité du côté du Real Madrid ou de Manchester United, il devrait donc se diriger vers le PSG pour relancer la machine et donner un nouveau souffle au projet parisien.