Mauritanie : L’ex-Président Abdel Aziz Dénonce Ses Conditions De Détention

Selon son collectif de défense, l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz refuse toujours de répondre aux questions des enquêteurs en guise de contestation contre de mauvaises conditions de détention et en raison de son immunité constitutionnelle.



Le collectif, qui tenait une conférence de presse ce jeudi à Nouakchott, a également dénoncé des « pratiques bizarres » dont aurait subi l’ex-président qui serait aussi « victime de ciblage systématique et d’un règlement de comptes politiques ».



Les avocats de défense de l’ex-président ont conclu que l’arrestation, lundi dernier, de leur client était « pour l’empêcher d’organiser une conférence de presse de trois heures de temps pour dénoncer le complot et le harcèlement contre sa personne, l’unité de sa majorité politique et contre la nation toute entière. »