Mauritanie : L’ex-patron de l’armée, candidat à la présidentielle

Alakhbar - L’ex-chef d’état major des Armées mauritaniennes et actuel ministre de la Défense, le général Mohamed Ould Ghazouani, a déclaré, ce vendredi à Nouakchott, sa candidature aux élections présidentielle de 2019.



Aussitôt, Mohamed Ould Ghazouani a promis de mettre son savoir et son expérience au service de l’Etat. Le candidat s’engage aussi à œuvrer pour le renforcement des acquis démocratiques, la préservation de l’intégrité territoriale, l’unité nationale et la cohésion sociale.



Parmi ses axes prioritaires, le candidat va prêter attention aux communautés mauritaniennes victimes d’injustice. Il va aussi promouvoir la femme et travailler pour le développement économique.



« Chaque citoyen se sentira appartenir à la Mauritanie », a dit Mohamed Ould Ghazouani qui promet d’être à l’écoute de tous les citoyens.