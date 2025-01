Mauritanie : Visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko à Nouakchott

La Mauritanie s’apprête à accueillir, ce dimanche soir, Son Excellence M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Cette visite de travail et d’amitié, prévue pour une durée de trois jours, se déroulera à Nouakchott.



L’objectif principal de cette rencontre est de consolider les liens de fraternité et d’amitié historique entre les deux nations, sous l’égide des deux chefs d’État : Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, et Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal.



Cette visite sera également une opportunité pour les deux parties de renforcer leur coopération dans des domaines variés, notamment économique et diplomatique, témoignant de la volonté commune de faire progresser le partenariat stratégique entre les deux pays.































































































emediasn