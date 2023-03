Mauritanie : l’identité des 4 jihadistes fugitifs connue.

L’identité des quatre (4) djihadistes qui se sont échappés, dimanche soir, d’une prison de Nouakchott en Mauritanie voisine a été dévoilée. Il s’agit du redoutable terroriste, Saleck Ould Cheikh dit Abou Qoussoura et de ses acolytes Mohamed Ould Chebih, Aboubacar Essedick Abdel Kérim et Mohamed Mahmoud Yeslim. Leur évasion de la prison centrale de la capitale mauritanienne s’est opérée dans la soirée du 5 mars dernier selon un communiqué du ministère de l’intérieur de la Mauritanie qui a précisé, à travers le document, l’heure et les circonstances de leur fuite. A en croire aux autorités, c’est à 21H00, le 5 mars 2023 que les terroristes ont réussi à s'évader après avoir mortellement atteints deux membres de la Garde nationale et légèrement blessés deux autres.



Deux des quatre (4) fugitifs à savoir Saleck Ould Cheikh et Mohamed Ould Chebih avaient été condamnés à mort pour actions terroristes, et les deux autres purgeaient respectivement des peines pour crimes terroristes. Selon des sources policières, leur véhicule avait été retrouvé dans le nord-est de Nouakchott.



Le premier nommé Saleck Ould Cheikh n’en est pas à sa première évasion. En janvier 2016, le fugitif partisan d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) avait réussi à se soustraire de la prison centrale de Nouakchott. À l’époque, il avait réussi à soudoyer des éléments de la garde nationale mauritanienne qui étaient chargés d’assurer la surveillance de l’établissement carcéral. Ces derniers auraient reçu du terroriste 3 millions d’Ouguiyas entre autres présents pour lui permettre de s’échapper avant de traverser la frontière avec le Sénégal puis la Guinée Bissau. Sa cavale aura duré trois (3) semaines avant son arrestation le 19 janvier 2016 à la frontière avec la Guinée et son extradition vers la Mauritanie. Détenu à la prison centrale de Nouakchott pour action terroriste, Saleck Ould Cheikh avait été jugé en 2019 et condamné à mort. Il est reconnu coupable d’avoir pris part, en 2011, à un projet d’attentat à la voiture piégée menée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) contre l’ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz.



Les forces de sécurité mauritaniennes ont lancé la traque des fugitifs et ont invité les populations à la collaboration pour toute information pouvant contribuer à la capture des quatre jihadistes...