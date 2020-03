Mauritanie : un cas de coronavirus recensé à Nouakchott, le premier dans le pays

La Mauritanie a enregistré son premier cas de coronavirus, le premier dans le pays, a annoncé vendredi soir sur la télévision nationale, le ministre mauritanien de la santé Mohamed Nedhirou Ould Hamed.



Il s'agit de la première contamination confirmée et officielle en Mauritanie. Dans un communiqué du ministère de la santé largement relayé sur les réseaux sociaux, le ministère de la santé affirme qu’il s’agit d’ « un expatrié rentré en Mauritanie le 09 Mars en provenance d’Europe. Le lendemain, son ami en Europe, a été diagnostiqué positif pour le COVID-19. Il s’est automatiquement mis en quarantaine dans une villa à Nouakchott ».



«Je voudrais dire à nos concitoyens que la sérénité est la meilleure arme contre l’épidémie, le calme aussi. Le ministère était déjà prêt, dans le cadre du comité interministériel, suivant les orientations du Président de la République », a affirmé sur la TVM, Mohamed Nedhirou Ould Hamed.



Le ministre de la santé a aussi révélé que le patient a été isolé et qu’également, les cas de contacts sont en train d’être répertoriés et isolés. « Il n’y a pas de panique nécessaire. Toutes les mesures nécessaires étaient déjà prises », a rassuré le ministre de la santé.