Mbacké: Ivre, un ferrailleur tente de violer une dame devant son époux

Une scène digne d'un scénario hollywoodien cristallise les débats à Mbacké plus précisément au quartier Ndiayène ! En effet, une dame âgée de 56 ans, a failli être violée par son voisin de quartier selon des informations de Seneweb.

Ivre, le ferrailleur a surpris le couple dans les bras de Morphée dans leur lit vers 03 heures du matin. Ainsi le jeune homme âgé de 21 ans est monté sur la dame pour satisfaire sa libido. Mais la quinquagénaire a crié de toute ses forces pour réveiller son mari. Pris de peur, le mis en cause a retiré son pantalon avant de s'échapper.

Quelques minutes plus tard, le ferrailleur est retourné sur les lieux à côté du bâtiment pour récupérer ses sandales en plastique, une barre de fer, son tee-shirt et une bouteille de whisky à moitié vide. Mais il a été traqué et neutralisé par les fils de ce couple. Ces derniers lui ont fait la fête avant l'intervention de leur père.

Ainsi, le charretier âgé de 70 ans a identifié le bourreau de sa femme. Et le vieux a ordonné à ses enfants de libérer le mis en cause dont il connaît très bien la mère et le domicile. Au lendemain des faits, il a déposé une plainte au commissariat urbain de Mbacké contre son voisin I.N.

Convoqué par les éléments du commissaire Ibrahima Diallo, le ferrailleur a été placé en garde-à-vue pour violation de domicile et tentative de viol.

Le récit du couple devant les enquêteurs

Dans sa déposition, P. Seck, charretier de son état dira qu'il dormait avec son épouse dans leur lit dans la nuit du mardi au mercredi 25 août vers 03 heures du matin. Mais son réveil a été brutal lorsque la dame a crié.

"J'ai vu le jeune homme, torse nu sur ma femme. Et il s'est précipité en retirant son pantalon avant de s'échapper nuitamment" a expliqué l'époux de la victime lors de son interrogatoire.

"Le ferrailleur trahi par l'odeur"

Âgée de 56 ans, l'épouse du septuagénaire a fait des révélations glaçantes devant les enquêteurs du commissariat urbain de Mbacké. Selon S. Sall, elle croyait que c'est son mari.

"J'ai senti quelqu'un sur moi, et je croyais que c'est mon mari. Mais j'ai senti aussi que l'homme dégageait une odeur d'alcool. Alors j'ai ameuté mon époux qui dormait à mes côtés", confie la victime.

Cuisiné à son tour, le ferrailleur a nié les faits avant de reconnaître la paternité de ces affaires saisies par le septuagénaire. Poursuivi pour tentative de viol et violation de domicile, le mis en cause a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel.