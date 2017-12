Mbaye Ndiaye : « Aliou Sall n’est pas Karim Wade »

"Pour combattre le Président Macky Sall dans la démocratie, cela ne peut se faire que dans des idées et des programmes plus performants que le Plan Sénégal Émergent (Pse). Mais au Sénégal, on a vu, ces temps-ci, l’opposition s’agiter alors qu’il n’a pas de programme ni d’idées pour convaincre le peuple sénégalais. Donc, ce qui lui reste, c’est de dire du mal des gens comme comparer Aliou Sall à Karim Wade. Ce qui n’est pas le même cas. Je leur dis de comparer ce qui est comparable parce qu’Aliou Sall n’est ni ministre, ni député, ni directeur général. Il est élu par la population », a lancé le ministre d'Etat dans les colonnes de Libération.



Pour lui, l’opposition perd son temps sur cet argumentaire. Ainsi, il invite les jeunes républicains à s’informer davantage et se serrer les coudes entre eux et les responsables pour que personne ne puisse les distraire. « Il faut que les jeunes défendent la famille du président de la République puisque la famille est sacrée. Ils veulent juste notre travail, ce qu’on n’acceptera pas », a indiqué Mbaye Ndiaye.



Leral