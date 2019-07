Mbaye Ndiaye demande au préfet d’interdire systématiquement les manifestations de Aar Liniou Bokk

invité du Grand Jury de la RFM, le ministre d’Etat, conseiller du président de la République, Mbaye Ndiaye a demandé aux autorités, notamment le préfet de Dakar d’interdire les manifestations de la plateforme Aar liniou Bokk, qu’il qualifie de tentative d’instauration de la violence dans le pays. Selon lui, les autorités doivent être fermes à l’égard de « ceux qui veulent déstabiliser le pays ».



« l’Etat doit être debout pour refuser qu’un groupe d’individus puisse utiliser la violence dans le verbe et dans l’action pour tenter de déstabiliser notre démocratie. Il faut interdire les manifestations à chaque fois qu’il est nécessaire de la faire, et sans état d’âme. Ceux qui tentent d’installer le pays dans un climat d’instabilité doivent savoir, qu’on ne s’amuse pas avec un Etat. », a déclaré le responsable de l’Alliance de la République.



Il ajoute également, que la plateforme Aar Lioniou Bokk qui revendique la lumière dans l’affaire du scandale de corruption supposée sur l’attribution des contrats pétroliers et gaziers du Sénégal ne respecte pas les règles de fonctionnement d’une démocratie.