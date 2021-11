Mbour : 13 dossiers déposés, plusieurs invalidés pour diverses raisons

La réception des dossiers de candidatures qui a débuté lundi dernier à 17 h 45mn s'est achevée hier mercredi 03 novembre à minuit à la préfecture de Mbour. Pour l'élection communale de Mbour, 13 dossiers ont été déposés dont 03 incomplets.

Dans la commune de Mbour, lors des déclarations de candidat à la candidature, des alliances se sont dénouées.

C'est ainsi que l'actuel maire Fallou Sylla a quitté la coalition BBY et a déposé sous la bannière du Parti socialiste.

Cheikh Issa Sall représente la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Le parti Lou Djot Yomb du député Oumar Sy ; Disso ci xarnu bi avec Diafara Boubacar Sakho ont aussi déposé leur dossier.

D'autres dossiers incomplets n'ont pas pu être déposés. C'est le cas deYewwi Askan wi, qui a présenté une quittance électronique en lieu et place d'une quittance physique comme l'exige la loi. Coalition Gueum Sa Bopp et Aj/Pads n'ont pas pu déposer. La coalition Wallu Sénégal s'est présentée à 23h 59mn avec un dossier incomplet, non ordonné sur une clé Usb.

Malgré le fait que leur dossier soit incomplet, l'Union citoyenne Bunt bi a quand même déposé.

Dans la commune de Joal, 07 dossiers ont été déposés.

Concernant l'élection départementale, 5 dossiers ont été déposés. Il s'agit du Parti Lou Djot Yomb, la coalition Yewwi Askan Wi, BBY, Gueum sa bopp et Wallu Sénégal.