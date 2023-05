Mbour Absence d’unité de dialyse : Les insuffisants rénaux dans le désarroi

Plus heureux sont les nantis qui peuvent se payer cher ces dialyses dans une structure privée. «Mbour est une zone à forte densité démographique. C’est la deuxième ville après Dakar avec près de 800 mille habitants mais elle n’a pas d’unité de dialyse. Cela pose problème», a dit le Docteur Mouhammar Khoudoss Mama, le médecin urgentiste.



«Les hôpi¬taux sont pleins, ce qui ne fait pas l’affaire de ceux qui ne sont pas aisés, qui ne peuvent pas se faire soi¬gner dans le privé. A Mbour, il n’y a qu’une seule structure privée qui ait une unité de dialyse. Ici, nous traitons des cas de dialyse aiguë ou chro¬nique. Je dois dire que ces cas sont nombreux. L’insuffisance rénale cons¬titue une préoccupation majeure», ajoute-t-il.



Pour lui, il y a lieu de respecter les moyens de prévention de la maladie. L’insuffisance rénale a pour causes essentielles, le diabète, l’hypertension artérielle et la phytothéra¬pie. «Il faut manger moins de sucre, moins de sel, moins gras et éviter la phy¬tothérapie», conseille le médecin urgentiste.



L’insuffisance rénale est une maladie caractérisée par l’incapacité des reins à éliminer les déchets et à équilibrer les liquides de l’organisme. La forme aiguë, quant à elle, est transitoire, chronique quand elle est irréversible.