Mbour : En plein jeûne, une mariée violée, ses deux agresseurs arrêtés

Le quartier Terrou Mballing de Mbour a été le théâtre d'une scène digne d'un film hollywoodien. Deux malfaiteurs ont surpris une dame mariée chez elle, vers 14 h, le 8 mars dernier. Sous la menace d'un couteau, R. D. a été dépouillée de son téléphone et de la somme de 25 000 F CFA.



Ne s'arrêtant pas là, les agresseurs ont ligoté la dame âgée de 25 ans, avant de la violer à tour de rôle, alors qu'elle observait le jeûne du ramadan. Leur forfait accompli, les deux malfaiteurs T. Fall et B. Ba alias "Thiély" ont disparu dans la nature. Ce les cris de détresse de la dame qui ont alerté le voisinage.



C'est presque les larmes aux yeux que R. D. a débarqué au commissariat central de Mbour où elle a été consolée et rassurée par les hommes du commissaire Bara Niang. Elle a raconté son calvaire et décrit ses deux agresseurs.

Les policiers ont ensuite lancé la traque des suspects dans le secteur de Terrou Mbaling. Après d'intenses investigations, les deux pêcheurs T. Fall et B. Ba ont été surpris dans un débit de boisson où ils ont été arrêtés en état d'ébriété.



Interrogés sur procès-verbal, les mis en cause ont tenté de nier les faits qui lui sont reprochés. Mais la plaignante a réussi à les identifier parmi un groupe de personnes. Et deux témoins ont confirmé aux enquêteurs avoir aperçu les suspects dans le quartier, à l'heure indiquée par la victime. Il ressort des témoignages recueillis que B. Ba alias "Thiély" fréquentait le domicile de la victime. La poursuite des investigations a permis aux policiers de la sûreté urbaine de Mbour de réunir des indices graves et concordants motivant leur placement en garde à vue.



Le commissaire central a réquisitionné les services d'un gynécologue. Après examen, le certificat médical a attesté la présence de sperme dans les parties intimes de la victime, confirmant la thèse du viol, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



À l'issue de l'enquête, les deux agresseurs ont été déférés au tribunal de grande instance de Mbour ce mercredi pour vol avec violence, association de malfaiteurs et viol collectif.











































Seneweb.com