Mbour : L'Imam Sidy Diop de Darou Salam s'érige contre l'homosexualité et se prononce sur la Covid-19.

À l'image des autres localités du Sénégal, la capitale de la petite côte a célébré la fête de la Tabaski. Au quartier Darou Salam de Mbour, les fidèles se sont donnés rendez vous très tôt à la mosquée pour respecter le rituel.



L'Imam Sidy Diop, comme à l'accoutume, s'est prononcé sur les questions de l'heure à savoir l'homosexualité et la pandémie Covid-19. "Ce n'est pas normal dans un pays comme le Sénégal que le débat de l'homosexualité occupe une place aussi importante et médiatisée... Nous ne devons pas accepter cette situation et ça doit cesser...", a-t-il martelé.

Ce dernier n'a pas non plus manqué de rappeler comment l'Islam a banni l'homosexualité...



S'exprimant sur la pandémie Covid-19, l'imam n'a pas manqué de rappeler à l'assistance, l'importance du respect des mesures barrières avant d'insister sur la communication...





































dakaractu