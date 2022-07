Mbour : L'inter-coalition Wallu/Yewi attaque les préfets et gouverneurs, taxe le régime de voyou et traite la liste Bby/Mbour de vieux transhumants incapables...

La coalition Wallu / Yewwi a fait face à la presse au niveau de leur siège à Grand Mbour. Les candidats investis sur la nationale de même que la départementale ont tour à tour pris la parole pour bien sabrer le régime de Macky Sall. Dès l'entame de leurs propos par le biais du coordonnateur de l'Inter coalition, Ndiouga Ba, le régime de Macky Sall en a pris pour son grade.



Selon ce dernier, le Sénégal a affaire à un régime de voyous. Poursuivant cette dynamique, le candidat investi par Pastef qui se trouve être le coordonnateur dans le département en la personne de Mamadou Lamine Diaité, quant à lui, va s'attaquer directement à l'administration territoriale (Préfets et gouverneurs) qui n'honorent pas leur signature. Ce dernier de revenir sur les deals de Macky Sall qui ont abouti à l'exclusion de leur liste nationale des titulaires.



Pour conclure, le patron de Pastef de dire à qui veut l'entendre que Macky Sall ne se présentera pas à présidentielle à venir, même s'il est en train de se dédire. Cependant, le coordonnateur départemental de Wallu en la la personne de Mamadou Diouf de se charger des investis de Bby dans la petite côte. Pour lui, la population de Mbour est tenu de tourner le dos à ce qu'il qualifie d'incapables et symboles de la transhumance... Mamadou Diouf de souligner que ces derniers n'ont jamais joué les premiers rôles au temps du Pds et que l'avenir jugera...

















































dakaractu