Mbour/La Fondation Keur Rassoul au cœur d'une vaste escroquerie sur une coopérative d'habitat et de financement : Le président Cheikh Mohamed Abdallah Thiam introuvable

Depuis plus de deux mois, trois familles des employés de la Fondation Keur Rassoul ne savent plus à quel saint se vouer. Leur tort aurait été d'être les employés dans ladite structure dont le président directeur général est Cheikh Mohamed Abdallah Thiam.



Ce dernier avait ouvert une structure à Mbour pour les besoins des activités de sa fondation. A la population, il promettait l’obtention d’un terrain, il fallait verser la somme de 92.000 frs pour être enrôlé. Puis la somme de 1 million pour le démarrage des travaux de construction.





Concernant les financements, il fallait verser 10% du montant demandé, soit 100.000 francs pour obtenir 1.000.000 et 1 million pour dix millions.







Entre juin et juillet, plus d'une centaine de personnes ont versé leur caution.



Depuis le versement de l’argent, Cheikh Mohamed Abdallah Thiam n'a fait aucune démarche pour permettre aux demandeurs d'obtenir leur financement ou leur terrain.



De guerre lasse, ces derniers ont porté l'affaire devant la justice. Après la mise en détention de la gérante Wolymata Diome et de Lamine Camara, leur patron Thiam est venu verser la somme de cinq millions de Fcfa pour payer les créanciers.



La coordonnatrice Ndame Cissé était souffrante au moment de l'arrestation de ses collègues. Après sa guérison, elle a déféré à la convocation, avant d'être mise en détention.



Sachant que l'affaire n'était pas prêt à se régler, M. Thiam n'a plus donné signe de vie. Il n’est pas revenu. Pis, il aurait pris la fuite après l’éclatement de l’affaire.



Les familles des employés demandent que justice soit faite afin de situer les responsabilités et permettre aux employés de recouvrer leur liberté et aux plaignants leurs dus.

Leur tentative pour entrer en contact avec le président directeur général de FKR demeure infructueuse.



Seneweb a tenté de joindre Cheikh Mohamed Abdallah Thiam, en vain.