Mbour / Les vérités de Abdou Karim Fofana sur le foncier : « La pression ne sert à rien... Je ne serai pas le ministre qui va fuir.... Y a rien à cacher »

La population Sénégalaise est estimée entre 16 et 17 millions d'habitants. Il est noté une rapide augmentation de la population et cette croissance démographique pose certains défis à relever entre autres dans le domaine de la santé, de l'éducation ainsi que du logement qui est un réel défi, surtout au niveau des agglomérations comme Dakar, où la majeure partie de la population dont le pouvoir d'achat est faible, fait face aux prix exorbitants du loyer.

D'où le prétexte d'un atelier de partage avec les parlementaires, les élus locaux et autres parties prenantes piloté par le Ministre Abdou Karim Fofana en charge du secteur, sur le programme des 100.000 logements.



Cette rencontre a permis d'échanger avec les différents acteurs sur la mise en œuvre de ce programme ambitieux du chef de l'État afin d'aller vers la matérialisation de la politique d'habitat social préconisée dans le PSE.



Le ministre de l'urbanisme de pendre l'exemple sur le cas Daga Kholpa pour asséner ses vérités. "Nous sommes là pour exécuter les projets de l'État mais dans la légalité. Il ne sert à rien de mettre la pression médiatique car il n'y a rien à cacher, je suis ouvert à toute sorte de dialogue... Je ne serai pas le ministre qui va fuir" a dit d'emblée Abdou Karim Fofana...