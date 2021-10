Mbour : Macky Sall décide de reconduire tous les maires sauf Fallou Sylla de la commune.

Les informations commencent à tomber petit à petit au sujet du choix des maires en vue des élections locales à venir. Ainsi, d'après les informations en possession de Dakaractu/Mbour, le président Macky Sall aurait décidé de reconduire tous les maires qui sont au nombre de 16, hormis celui de la capitale régionale, à savoir le maire Fallou Sylla.



Le cas de Saly



Dans la commune de Saly, le maire Ousmane Guèye qui n'est pas de Bby, mais qui a son mouvement, finira par avoir raison sur les apéristes qui avaient pris la décision de faire bloc pour l'éjecter.



À signaler que le maire s'est renforcé avec l'arrivée de Ibou Sakho Thiandoum et son mouvement, mais a aussi connu une saignée non négligeable avec le départ de son président de la commission domaniale, Pape Sylla et son 2ème adjoint Ibou Djigueul ainsi que son assistant Iba Guèye. Quid de la suite après la décision du chef?



Le cas de Fissel



Dans la commune de Fissel, les choses semblent être plus compliquées ou presque tout le Bby et les mouvements se sont réunis pour dire non à la candidature du maire apériste sortant, Cheikh Tidiane Ba. D'ailleurs, ces derniers ont menacé publiquement de rejoindre d'autres listes si la volonté du chef était de reconduire le maire sortant ...



Le cas spécifique de Joal…



À Joal, le cas de figure semble être plus compliqué. Le vrai Bby réuni sous la houlette du maire sortant qui avait décidé de ne plus se représenter avait déjà porté son choix sur un jeune de l'Apr, Pierre Joe Ndiaye. Ces derniers très déterminés ne comptent pas céder parce qu'ils ne sont ni ministre ni dg pour subir les foudres du chef...



Le cas Fallou Sylla



À Mbour commune, même si le candidat à la candidature à la mairie pour l'Apr, est déjà connu pour ne pas le nommer Cheikh Issa Sall, Fallou Sylla et le parti socialiste n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Joint au téléphone par Dakaractu Mbour, ce dernier de répondre : "Je ne sais pas encore ce que le patron de la coalition a décidé, nous attendons mes partisans et moi la décision de notre parti... Je ne peux faire aucune déclaration pour le moment..."



En tout état de cause, les choses sont déjà compliquées dans le département pour certaines localités, d'ailleurs le ministre d'État, directeur de cabinet du président, Mahmoud Saleh est annoncé dans le département ce week-end en vue de jouer au sapeur pompier...