Mbour : Macky Sall offre cinq (5) millions à La Collectivité Mandingue

Oumar Youm, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a remis hier, à la collectivité mandingue de Mbour, une enveloppe de 5 millions de FCfa.

Ceci, de la part de Macky Sall qui soutient les activités annuelles de circoncision, en plus d’une subvention de deux millions de francs CFA du ministère de la Culture et de la Communication.

Selon Me Youm, ce geste marque l’engagement, la reconnaissance et la fidélité du Chef de l’Etat à l’endroit de la communauté mandingue.

" Ce geste vient en complément de tous les efforts d’éducation, d’instruction, d’humanisation et de socialisation qui sont accomplis par l’Etat du Sénégal à travers des politiques publiques fortes, des politiques sociales, de développement et d’infrastructures mais surtout la politique éducative engagées par le Chef de l’Etat, dont l’objectif, c’est l’excellence et la qualité, pour enfin avoir des citoyens modèles, modelés, instruits et engagés dans le développement de notre jeune nation ", assure le ministre.

Pour sa part, le secrétaire général de la collectivité mandingue, Cheikhou Dabo, a dit toute sa satisfaction ainsi que celle de sa communauté par rapport au geste du président Macky Sall.

En effet, depuis cinq (05) ans, le chef de l'Etat octroie une subvention annuelle de cinq millions de francs CFA à la communauté mandingue à l'occasion de la circoncision.























seneweb