Mbour : Pillages de plusieurs magasins, vitrines cassées, Auchan se barricade

Le décor est renversant dans certains magasins et boutiques de luxe à Mbour. Les pilleurs sont passés par là après la condamnation de Ousmane Sonko dans le procès qui l'oppose à Adji Sarr pour viols et menaces de mort. De gros dégâts ont été notés. Les enseignes, les cantines de orange money ont été saccagées par des manifestants. Au lendemain des faits qui ont secoué la quiétude de la population, Seneweb a fait un petit tour dans la ville.



Des groupes d'individus composés de jeunes, qui avaient ciblé le grand magasin Auchan, ont plutôt organisé des casses dans d'autres magasins. C'est lorsqu'ils n'étaient pas parvenus à entrer dans le magasin Auchan que ces groupes ont pillé d'autres lieux de commerce.

La station Shell qui se trouve à côté du rond-point Mamadou Diop a été vandalisée et mise à sac. Rien n' a été laissé sur les rayons. Les vandales réussiront même à emporter la somme de trois millions FCFA qui se trouvaient dans le coffre-fort.



Les coups de pierre ont brisé les vitres de la perception et d'un bâtiment loué par la mairie.



A la mairie de Mbour, des personnes sont préposées à la protection du principal bâtiment. Les manifestants sont venus plusieurs fois pour casser les vitres de l'édifice qui est en réfection depuis des mois. Ils n'y sont pas parvenus.



Au magasin Unibella qui est dans la vente de mèches et autres articles tout a été emporté. Les vitrines et les étagères ont été fracassées. Juste à côté se trouve un magasin Jumia. Le décor à l'intérieur est juste désolant. Toutes les marchandises devant être livrées ont été emportées (frigo, cuisinière, micro-ondes....)



Une dame, accompagnée de sa fille venue récupérer un colis n'en revient pas. Étonnée, elle demande à la gérante ce qui s'était passé. Adossée aux grilles du magasin, la gérante ne trouve pas les mots pour répondre à la cliente. Désemparée, elle glisse : "nous sommes désolées, Jumia vous contactera après". La cliente compatit avant de rebrousser chemin.



Plus loin, les malfrats ont réussi à pénétrer dans une boutique de ''tontine or''. Ils ne trouveront pas la cachette des bijoux. Mais ils emporteront tous les appareils informatiques. Ils sont mis sens dessus dessous le magasin. Au moment où les vandales tentaient de pénétrer dans la boutique, il faisait encore 23h. Les habitants d'à côté s'étaient retranchés chez-eux par peur de représailles. Certains commerçants pour ne pas subir ses actes de vol ont évacué leurs marchandises chez-eux.



Aux abords de Auchan, des individus ont formé de petits groupes par-ci, par-là, comme s'ils attendaient un coup d'envoi pour piller le magasin.







































