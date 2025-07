Mbour : Plus de 377 tonnes de produits alimentaires incinérées

Cette opération inscrite dans la vaste campagne de lutte contre l’insécurité alimentaire vient renforcer les efforts de l’Etat dans la protection de la santé des populations. En effet, ces produits saisis entre Dakar et Mbour sont estimés à environ 550 millions de francs Cfa.





« Il s’agit des produits de denrées alimentaires et des produits de consommation composés de lait, de tomate entre autres, qui sont arrivés pour certains à expiration. D’autres produits ont des défauts de fabrication, ce qui les rend impropres à la consommation car ils nuisent à la santé des populations », a déclaré le chef de l’exécutif départemental.



Et d’inviter les populations à être vigilantes et à vérifier tout ce qu’elles consomment, et surtout à dénoncer la vente des produits impropres à la consommation.



































https://lesoleil.sn/wp-content/uploads/2025/07/IMG-20250714-WA0375.jpg















Le Soleil