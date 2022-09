Mbour : Pour rejoindre son mari en France, elle vole l’identité de sa cousine

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 14 Septembre 2022 à 14:40

Dieynaba Diallo voulait rejoindre son mari qui est en France depuis des années. Elle s’est retrouvée en prison. La prévenue habite Tambacounda mais son mari est établi à l’extérieur. Pressée de le rejoindre, Dieynaba contacte un nommé Mansour Kane pour qu’il l’aide dans son projet.





C’est ainsi que Mansour l’a mis en rapport avec Pape Kane. C’est lui qui a reçu l’argent envoyé par le mari de Dieynaba pour l’achat des billets d’avion. Et c’est Gora Thiam qui connaît bien les arcanes du voyage, qui a été choisi pour ce job avec une commission de 150 000 FCfa.



À la barre du Tribunal de Grande Instance de Mbour, il y avait donc, pour cette affaire de trafic de migrants, d’usurpation d’identité, d’association de malfaiteurs et d’escroquerie, trois prévenus : Dieynaba Diallo pour usurpation d’identité, et les deux autres Pape Kane et Gora Thiam.



La jeune dame de Tambacounda, habillée en "meulfeu" telle une mauresque, s’est procurée deux passeports, l’un en son nom propre et l’autre au nom de sa cousine nommée Aminata Tall. Le trajet Dakar-Tunis se fit sans problèmes. C’est à Tunis, quand elle s’est présentée comme étant Aminata Tall, avec le passeport de celle-ci, qu’elle a été appréhendée.



«Dieynaba est coupable d’usurpation d’identité. Elle a eu deux identités différentes. Juridiquement, on ne peut pas avoir deux identités. Une fois à Tunis, elle s’est présentée comme étant Aminata Tall avec le passeport de celle-ci et un faux test Covid», a déclaré le parquet, qui a requis une peine de deux ans dont deux mois ferme contre elle.



Les deux autres prévenus Pape Kane et Gora Thiam sont accusés d’escroquerie, de trafic de migrants et d’association de malfaiteurs, mais le parquet a requalifié les faits en tentative de trafic de migrants, escroquerie et associations de malfaiteurs et a requis pour Gora 3 ans ferme et pour Pape, 2 ans ferme.



«Pape Kane est innocent. Il n’a détourné aucun sou, ne s’est associé à personne. Il n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire. Il a reçu 1,5 million qu’il a remis à Gora afin que celui-ci achète les billets. Je plaide, Monsieur le Président, sa relaxe pure et simple ou, à titre subsidiaire, la relaxe pure et simple», a dit un des avocats de la défense.



«C’est Mansour Kane qui a contracté le voyage qui devait coûter 4 millions 500 mille. Mon client était chargé d’acheter les billets et il l’a fait et a reçu sa commission de 150 000 FCfa. Il n’y a pas eu d’escroquerie», a plaidé l’avocat de Gora Thiam.



L’affaire a été mise en délibéré et le verdict sera connu le mardi.









Bes Bi



Mamadou Ndiaye