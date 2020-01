Mbour : Près de deux tonnes de drogue saisies dans une pirogue.

La Police centrale de Mbour a opéré, ce lundi, une saisie importante de drogue. Il s’agit de plus d’une tonne et demi de chanvre indien découverte au quai de pêche à hauteur de la plage Mbour Sérére, a appris Dakaractu.



Selon des informations recueillies par la rédaction, tout serait partie d’une dénonciation. Et c’est ainsi que dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 janvier 2020, les policiers ont fait une descente au niveau du quai de pêche. Sur les lieux, les limiers ont procédé à l’interpellation de M. Ndong, un homme âgé de 33 ans qui a été surpris en train de décharger près de 300 kg de chanvre indien.



Cuisiné, le sieur Niang a conduit les policiers à Grand Mbour, dans un site se trouvant derrière l'immeuble Petit Guèye où le stock était gardé. Un stock qui dépasse la tonne de drogue.



Présentement les enquêtes et arrestations se poursuivent. Nous y reviendrons...