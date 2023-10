Mbour: Un homosexuel refuse de payer son partenaire après leurs ébats sexuels

Une scène rocambolesque secoue le quartier Baye deuk de Mbour ! Une bagarre opposant deux homosexuels tient en haleine les habitants. L'affaire a fini par atterrir devant les policiers du poste de Diamaguène 2. Le duo incriminé a été présenté ce mercredi au procureur pour actes contre-nature et coups et blessures volontaires selon des sources de Seneweb proches du parquet. Détails !



Une séance de prestation sexuelle tarifaire entre deux hommes, a viré à la bagarre à Mbour. L'affaire suscite moult commentaires au quartier Baye deuk.



Le 23 septembre dernier, M.Guéye et M.Fall avaient convenu d’une relation sexuelle moyennant la somme de 15 000 F cfa.



Mais le premier nommé n'a pas respecté son engagement vis-à-vis de son partenaire. En effet, l'agent marketing en service dans une célèbre société de la place, a refusé catégoriquement de passer à la caisse après leurs actes contre-nature sous prétexte que le plaisir était partagé.



Ce refus de paiement a fait éclater une dispute qui a viré au vinaigre. Au cours de la bagarre, M.Guéye a administré un violent coup de bâton sur la tête de M.Fall. Ce dernier s'est retrouvé avec une plaie béante, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Alertés, des habitants du quartier sont intervenus pour séparer les deux belligérants. Contre toute attente, le mis en cause principal, M.Guéye a tenté de faire croire que M.Fall a volé son téléphone portable. Ce dernier, blessé à la tête, n'a pas perdu de temps pour apporter un démenti. Il a évoqué devant la foule, un problème privé qui doit être réglé par la justice.



Après ses soins, M.Fall a déposé une plainte sur la table du chef de service du poste de police de Diamaguène 2 de Mbour, avec un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 8 jours.



Dans sa déposition, l'ouvrier en service dans une usine de la place a confié qu'il a été blessé par son partenaire après leurs ébats sexuels. Il a exige le paiement de ses 15 000 f CFA.



Interrogé à son tour par les enquêteurs, M.Guéye a tenté de nier les actes contre nature dans un premier temps. Mais confronté avec les éléments du dossier,

l'agent marketing a fini par tout avouer. Il a regretté son acte avant de présenter ses excuses à M.F.



Les hommes du Lieutenant Moussa Faye ont placé en garde à vue les deux homosexuels pour actes contre-nature, et coups et blessures volontaires ( pour M.Guéye seulement).



Il ressort de l'enquête que les mis en cause se sont connus à travers une plateforme (un réseau social de rencontre dédié aux homosexuels).



Les confidences des deux homosexuels



M.Guéye a confié qu'il a été initié dans cette pratique par son propre professeur de français d'un CEM situé dans son village natal du département de Bambey. Il reconnait que cette pratique est interdite par l'islam et réprimée par la loi. L'agent marketing se rend régulièrement à l'hôpital pour se faire consulter d'après ses aveux.



M.Fall a embrassé l'homosexualité par le biais de l'un de ses voisins de quartier.



"J'ai été initié dans cette pratique par un voisin qui avait l'habitude de m'inviter dans sa chambre", confie l'ouvrier en service dans une usine de production de glace avant de solliciter la clémence de la justice.



Les deux homosexuels déférés



Malgré tout, le duo incriminé a été présenté ce mercredi au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour. Ils sont dans la cave en attendant d'être édifiés sur leur sort.