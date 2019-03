Mbour: il pique le téléphone du commissaire et les clés de sa voiture

Mamadou Diao ne savait vraiment pas ce qu’il faisait en piquant un sac au stade Caroline Faye de Mbour, alors qu’il était venu jouer au football contre les vétérans de la ville. Et pour cause, le sac en question appartenait au commissaire de la police de Mbour et contenait les clés de sa voiture et quatre téléphones portables dont deux appartiennent à ses éléments, rapporte "L’Observateur". Une réquisition à la Sonatel a permis de localiser le sieur Diao. Il a été déféré au Parquet et placé sous mandat de dépôt.

ACTUALITÉ