Me Abdi Ndiaye: « Pape Ndiaye est prêt à demander pardon »

Le journaliste Pape Ndiaye est-il prêt à faire amende honorable. D’après son avocat, Me Abdi Ndiaye, c’est dans la mesure du possible, si seulement ses informations sont erronées. «Pape Ndiaye a effectivement confirmé ses déclarations. Cependant, il a voulu également démontrer qu’il peut arriver des situations où la source soit erronée et si tel est le cas, il est prêt à faire amende honorable», a déclaré son avocat.



Les enquêteurs avaient demandé au journaliste d’où il tenait cette supposée information, ainsi que les preuves de ces allégations. Il a répondu qu’il est journaliste.



Et depuis qu’il est dans ce métier, on ne lui a jamais reproché de diffusion de fausses nouvelles et qu’il est tenu de protéger ses sources», confie Me Ndiaye.