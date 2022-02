Me Abdoulaye Wade endeuillé- Amdy, membre de sa garde rapprochée, décédé

Dakarposte a appris de bonnes sources que le nommé Amdy Diakhaté surnommé "Lion" est rappelé à Dieu.

Des informations en notre possession, il ressort qu'il était garde du corps du président Abdoulaye Wade. En sus, il nous revient que le défunt était un militant très engagé du Pds.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues au chef de file du Pds, Me Wade, aux militants et responsables des libéraux, à sa famille biologique éplorée...



Qu'Allah SWT l'accueille dans son paradis Firdawss au même titre que toute la Oumah Islamique.