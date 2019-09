Me Abdoulaye Wade réagit sur le cas de son ami...Adama Gaye avant de lui demander d'arrêter sa diète (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte a appris (images à l'appui) qu'une délégation du "Cercle des Amis d'Adama Gaye" , conduite par son coordonnateur un certain Félix Mboup, s'est rendue , aujourd'hui, lundi 9 septembre 2019 chez l'ancien Président de la République Me Wade aux fins de "porter à la connaissance du Pape du Sopi l'arrestation arbitraire dont le journaliste-consultant est l'objet , au Sénégal" pour les paraphraser.



Après avoir écouté attentivement le coordonnateur , le nommé Mboup et les autres membres de la délégation, Me Wade a soutenu mordicus qu'il "considère que le délit, pour lequel Adama Gaye est arrêté ,ne peut faire l'objet de poursuite dans les grandes démocraties comme les USA".



Aussi, se dit-il "affligé par l'arrestation de celui qu'il présente comme " un brillant intellectuel " avec qui il entretient des relations très étroites ,depuis que le journaliste était à Londres".



Dakarposte a appris que Me Wade a rappelé ses relations étroites avec la famille religieuse de Darou Salam dont s'origine le détenu et où Serigne Modou Mamoune lui réserve , chaque fois , au Magal ,un accueil chaleureux .



Le prédécesseur du Pr Sall aux manettes du pouvoir Exécutif a, nous souffle t'on, instruit la délégation des "Amis du journaliste" de demander à celui-ci d'arrêter la grève de la faim "car cela peut abîmer le cerveau de l'homme ou engendrer des effets néfastes sur la santé".

Le pater de l"'exilé de Doha" a évoqué cela ,par expérience, car il a eu , dans le passé , à s'engager dans une grève de la faim , parce qu'il se sentait lésé dans ses droits .

"Pour terminer son intervention, Me Wade a avoué qu'il s'investira personnellement auprès des autorités pour la libération d'Adama Gaye , mais aussi , il a prié pour toute la délégation , pour l'Afrique , le détenu et le monde entier".