"Me Alioune Badara Cissé a marqué de son empreinte le ministère des Affaires Étrangères" (Aïssata Tall Sall)

"J’ai appris avec consternation le rappel à Dieu de Maître Alioune Badara Cisse, ancien médiateur de la République.

Je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme d’Etat, avec lequel j’ai partagé des années au barreau de Dakar en tant qu’avocat avant de lui succéder quelques années plus tard, au Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, poste qu’il marquera de son empreinte.

Je présente mes condoléances les plus attristées à son Excellence le Président de la République Macky Sall, ainsi qu’à sa famille et au peuple sénégalais" réagira Me Aïssata Tall Sall