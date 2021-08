Me Alioune Badara Cissé, finalement emporté par le COVID-19

On dénombre 214.843.153 de personnes testées positives à travers le monde, et un nombre inestimable de morts.



En première ligne, de nombreux personnels de santé, confrontés au nouveau coronavirus, sont morts.

En Chine, où l'épidémie est apparue, mais peu à peu dans tous les pays du monde.



Au fil de sa progression sur la planète, le covid-19 a aussi fauché de nombreuses personnalités de la culture, du sport, des médias ... ou encore de la politique. Dernier en date, sous nos cieux, l'ancien ministre des affaires étrangères, Me Alioune Badara Cissé , décédé ce samedi 28 Août 2021.



De son cas, dakarposte a appris de bonnes sources qu'il a été malade du coronavirus avant de se sentir mieux. Ses proches, parents, amis et sympathisants croyaient que la maladie était derrière lui. Malheureusement, ABC, comme on le surnomme affectueusement, en développera à nouveau les symptômes de ce satané Covid-19.

Encore interné à l'hôpital Principal de Dakar, le Médiateur de la République, connu "Mouride Sadikh", fervent disciple de Serigne Abdou Khadre Mbacké, proche parmi les plus proches du Président Macky Sall, membre fondateur de l'APR, finira par succomber au Coronavirus à l'âge de 63 ans.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances à sa fratrie éplorée, à son épouse Mme Cissé Néné Diané Ndao, au chef de file de l'APR, au barreau Sénégalais, bref à la nation Sénégalaise...





Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique et que la terre de Touba, où il sera inhumé, lui soit légère!











