Me Amadou Sall: "S’il n’y a pas de majorité absolue, cela signifie que les Sénégalais veulent être gouvernés autrement..."

Selon, Me El Hadj Amadou Sall, qui réagissait après la proclamation des résultats provisoires par la commission nationale de recensement des votes, le scrutin de dimanche dernier a été d’une transparence absolue.

Il en veut pour preuve que le fait qu’aucune coalition n’a crié à la fraude car tous les résultats ont été affichés dans les bureaux de vote et il n’y a eu aucune contestation majeure. C’est dire, à son avis, que la transparence a prévalu et que les Sénégalais ont choisi de leur propre gré de donner la majorité (même relative) à BBY.

Sauf qu’il existe quelques couacs relevés par l’opposition.

Dans la région de Louga, par exemple, il existerait des procès-verbaux de certains bureaux de vote qui ne comportent aucune signature, ni celle du président du bureau ni celles des représentants de partis ou de coalitions.

Aussi, s’il n’y a pas de majorité absolue, cela signifie, à ses yeux, que les Sénégalais veulent être gouvernés autrement, un changement de paradigme en quelque sorte.

"Plus personne ne peut plus imposer ses vues sans rencontrer une contradiction en face" laissera t'il entendre