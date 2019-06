Me Assane Dioma Ndiaye : "Ces deux choses risquent de plomber l’enquête annoncée"

1 La menace selon laquelle toute personne qui divulgue un document estampillé secret tombe sous le coup de la loi. Autrement dit même les enquêteurs ne pourront faire état du rapport de l Inspection Générale d État. Quelle crédibilité pour une enquête sur les suspicions réelles ou présumées relativement à l’octroi des permis de recherches et d explorations pétrolières si une enquête aussi exhaustive et professionnelle comme celle diligentée par l’IGE sur le sujet était occultée ?



– 2 Le risque que la journaliste Mayeni Jones de BBC ne soit pas amenée a verser dans les éléments de l’enquête les documents qu' elle a brandi à travers son reportage intitulé ” Sénégal scandale a 10 Milliards de dollars “. Pourtant il était possible aujourd’hui d 'autonomiser l 'enquête a partir de ces 2 points incubateurs. L’appel à témoins aussi spectaculaire soit- il ne devait a notre avis constituer même un palliatif supplétif au regard du potentiel disponible. Ce qui ne signifie pas qu' il ne puisse constituer un bonus dans le cadre de la recherche d 'une vérité respectant les droits de la défense et surtout de la présomption d’innocence.