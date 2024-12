Me Assane Dioma Ndiaye, : « Cheikh Oumar Diagne a sans doute confondu l’histoire… »

La sortie du ministre conseiller, directeur des Moyens généraux de la présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne n’a pas laissé indifférent, Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat, inscrit au Barreau de Dakar. Il s’est confié à Seneweb. L’avocat manifeste son indignation contre les propos de Cheikh. O. Diagne qui qualifie les tirailleurs sénégalais de traites. « Cheikh Oumar Diagne a sans doute confondu l’histoire des anciens esclaves utilisés par le colonisateur Français au 17ème siècle pour faciliter son implantation en Afrique avec celle des tirailleurs », commente le commissaire adjoint de la Cour pénale international (Cpi). Il enrichit : « On parlait de "collabos" à l’époque. Les tirailleurs étaient plutôt intégrés dans des unités d’infanterie au sein de l’armée coloniale et se distinguaient par leur extrême mobilité. Ils se sont engagés malgré eux aux côtés de l’armée française " au titre d’effort de guerre des anciennes colonies " d’abord certaines zones d’expansion comme en Afrique du Nord, Madagascar. Mais surtout ont été utilisés par la France coloniale en appoint pendant les deux guerres mondiales et plus tard en Indochine. On peut citer la Somme, Verdure et Toulon comme des zones de batailles déterminantes dans leur intervention aux côtés de l’Armée française de par leur courage, saluée au demeurant par cette dernière », tel est l’avis de Me Dioma Ndiaye.































































































