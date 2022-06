Me Assane Dioma Ndiaye sur les décisions du Conseil constitutionnel «Notre Droit électoral devient un droit élastique»

«Le Conseil constitutionnel vient d’entériner et d’avaliser une déstructuration totale de notre processus électoral. Désormais, il sera loisible au Sénégal pour les élections législatives à tout parti politique ou coalition de partis de présenter uniquement au scrutin majoritaire avec liste proportionnelle soit une liste de titulaires sans suppléants, soit une liste de suppléants sans titulaires en contradiction totale avec les dispositions de l’article 154 du Code électoral. Notre Droit électoral devient un droit élastique, compressible en fonction des contingences et circonstances factuelles. Il n’y a plus de référents communs, il n’y a plus d’uniformisation des règles. La hiérarchie des normes devient un principe susceptible de transaction. L’arrêté ministériel prime sur la loi poussant celle-ci à la désuétude. Comme pour la liste divisible et «saucissonable» voire «charcutable», il est désormais possible de déposer plus de parrains que le maximum prévu par la loi, privant ainsi les autres chercheurs de parrains d’un potentiel de parrains.»









































Le Quotidien