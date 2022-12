Me Augustin Senghor, président Fsf: « Aliou Cissé reste en poste »!

Pésident de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor a déclaré que le sélectionneur national, Aliou Cissé, va rester à la tête des Lions.



« Aliou Cissé reste en poste », a-t-il confirmé, lundi soir sur le plateau de la 2s tv. « Nous sommes dans un projet. Et celui-ci prévoit que le sélectionneur national amènera l’équipe pour défendre notre titre continental lors de la CAN en Côte d’Ivoire », a expliqué le dirigeant sénégalais à un an de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 décalée à janvier 2024.



Depuis l’élimination de l’équipe nationale en huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde, le doute planait sur l’avenir du sélectionneur dont le départ a été réclamé par beaucoup d’observateurs. Finalement, le président de la Fédération sénégalaise de football a décidé de le garder.





































Le Soleil