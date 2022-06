Me Bamba Cissé, avocat d’Ahmed Aïdara et Cie : «Pourquoi nous sommes partiellement déçus»

Ahmed Aïdara et ses co-prévenus ont été condamnés à un mois avec sursis. Du coup, ils vont rentrer tranquillement à la maison. Cette sanction qui leur est infligée est, aux yeux de Me Mouhamadou Bamba Cissé, avocat de la défense, comme «un verre à moitié plein et à moitié vide».



La robe noire se justifie : «On s’attendait à ce qu’il y ait une relaxe. C’est la raison pour laquelle la déception est là. Nous sommes partiellement déçus.»



Argumentant, le conseil du maire de la ville de Guédiawaye et Cie a laissé entendre : «Nous aurions aimé une relaxe pure et simple, parce qu’Ahmed Aïdara et Cie avaient été poursuivis pour plusieurs infractions. Le juge en a écarté quatre et a retenu la participation à un attroupement non armé. Nous estimons que c’est une décision mitigée.»



Et de rappeler : «Nous sommes partiellement satisfaits, car, quelque part, nos clients ont pu être libres aujourd’hui. Pour moi, c’est le plus important. Maintenant, le combat va continuer en vue de leur permettre d’avoir une relaxe en appel.»



