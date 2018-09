Me Clédor Siré LY : « La CBAO Est Une Banque Désastreuse Et Déloyale »

L’avocat de Karim WADE et de Khalifa SALL confirme le blocage de ses comptes bancaires par la CBEAO.Et dénonce cette mesure qui, selon lui, ne s’explique pas. Pour Me Ciré Clédor LY, il n’y a pas à chercher de midi à quatorze heures, ce sont les dossiers qu’il défend qui lui valent toutes ces difficultés.« Tout ce que je mets dans mes comptes bancaires, ils (les agents judiciaires de l’État) les raflent. Mais, tant mieux. Cela ne m’empêche ni de travailler ni de vivre. Ils n’ont qu’à tout me prendre. Cela ne m’empêchera pas d’être toujours déterminé dans l’intérêt du pays et de celui de l’Afrique. Ces saisies ne m’empêchent ni de dormir ni de travailler normalement », déclare la robe noire, dans cet entretien avec Seneweb.

WALFNet