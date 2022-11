Me Dior Diagne inconsolable depuis le décès de son papa Youssou Diagne

Le deuil d’un parent est une épreuve terrible à surmonter. Il n’y a pas de pire douleur dans la vie que celle de perdre un être cher. Si c’est dans l’ordre des choses que nos parents partent avant nous, dans les faits, on n’y est jamais préparé. Perdre son père, c’est souvent perdre ses repères et une partie de son enfance. Ce que démentira pas l'illustre avocate, Me Dior Diagne.



Il revient à dakarposte que la dame est affligée depuis le décès de l'ancien Président de l'Assemblée Nationale (sous le régime de Me Wade).



Normal, serait-on tenté de dire car Me Diagne entretenait une relation fusionnelle avec son oncle, décédé à l'âge de 84 ans. En attestent les images postées (ils se recueillaient sur la tombe de feu Cheikh Ousmane Diagne).



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux