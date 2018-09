Me El hadji Diouf met le feu dans le Macky

Selon Me El hadji Diouf, un chef de l'Etat doit avoir des connaissances juridiques. "Il doit être outillé en droit. S'il n'a pas appris, il doit être entouré par de grands juristes, libres, indépendants, compétents, mais surtout honnêtes", explique l'ancien député.

Pour lui, depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, de nombreuses décisions malheureuses, sans aucun fondement légal, sont prises parce que le président ne peut pas savoir et comprendre la réalité juridique. Il n'a pas le droit de faire moins que Abdoulaye Wade en matière de démocratie.

La robe noire estime que le Sénégal est en, train de devenir un Etat de non-droit avec énormément de mesures antidémocratique, impopulaires, fondamentalement injuste et illégale. "J'ai honte. Le peuple sénégalais est non-seulement indigne, mais il se demande, si ceux qui qui sont au pouvoir, ne sont pas simplement des nullards. Quand des nullards gouvernent un pays, ça devient grave", souligne-t-il.

Par ailleurs, Me El Hadji Diouf déclare que le parrainage est une grosse idiotie." En disant qu'il y a trop de partis politiques et trop de candidat aux législatives, on veut insulter l'intelligence des Sénégalais. Lors que Macky Sall est venu au pouvoir, il y avait plus de 250 partis. Mais il n'y avait pas 20 candidats. Il révèle que la floraison des candidats, est une manière pour le pouvoir de justifier le parrainage.

Pour conclure son entretien avec nos confrères de Voxpop, l'avocat compare les transhumants à des prostitués. Car, il soutient qu'un homme ne doit pas échanger sa dignité contre l'argent ou les positions de pouvoir.