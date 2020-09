Me Elhadji Diouf: "Les corps de contrôle doivent nous édifier sur l'utilisation des 750 milliards"

Après Ousmane Sonko, le leader du parti des travailleurs et du Peuple, Me Elhadji Diouf a exigé ce mardi, un audit technique et financier du programme décennal de gestion des inondations mis en place par le gouvernement du Sénégal. Selon lui, les corps de contrôle et la section de recherches de la gendarmerie, doivent entrer en jeu dans ce dossier et éclairer la lanterne des sénégalais sur les spéculations supposées sur le budget de 750 milliards.



Très en verve, Me Diouf qui était l'invité de l'émission Dclique de la Tfm a également estimé que le chef de l'Etat Macky Sall avait crié trop vite victoire en annonçant qu'il avait réglé définitivement le problème des inondations.