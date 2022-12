Me Khoureyssi Ba : "C'est la toute première fois que j'assiste à la révocation d'un contrôle judiciaire... C'est un excès de pouvoir manifeste et un abus de droit!"

Le conseil du journaliste d'investigation Pape Alé Niang a réagi sur le mandat de dépôt décerné à son client ce mardi 20 décembre 2022 suite à son arrestation d'hier. Selon Me Khoureyssi Ba, c'est la première fois qu'il assiste à une révocation de contrôle judiciaire. "Le juge d'instruction suivant le réquisitoire du procureur de la République a décidé la révocation de son contrôle judiciaire. Le procureur de la République a estimé que Monsieur Pape Alé Niang avait violé les conditions de ce contrôle judiciaire. Depuis 3 décennies, c'est la première que j'assiste à la révocation d'un contrôle judiciaire", déclare la robe noire.



L'avocat du patron de Dakarmatin estime que le procureur de la République ne peut pas interférer dans un dossier de l'instruction. "Le procureur a le droit ce que lui donne la loi à savoir l'article 171 du Code de procédure pénale, de saisir le juge pour un nouveau réquisitoire pour lancer des poursuites sur le fait que le Directeur de la police judiciaire a été attaqué. Ceci n'a rien à voir. Ce qu'il a fait est un excès de pouvoir manifeste, c'est un abus de droit, c'est une voie de fait", a dénoncé Me Khoureyssi Ba qui avance qu'aucun procureur ne peut interférer en cours d'instruction. Et le juge ne devait pas l'accepter...







































