Me Madické Niang : "Je ne parlerai plus de Abdoulaye Wade"

En campagne, Me Madické Niang était en visite, ce jeudi, à Kédougou, où il a tenu un meeting.



Faisant le point avec les journalistes, le candidat de la coalition "Madické 2019" a décidé dorénavant, pour arrêter toute polémique, "de ne plus répondre aux questions concernant Me Abdoulaye Wade". "Je n’aimerai pas que l’on parle tout le temps de Me Wade. Je ne parlerai donc plus de Abdoulaye Wade", a affirmé l'ancien ministre des Affaires étrangères.



Il a tenu à clore le débat renvoyant à la polémique. "Je voudrais que les sénégalais m'entendent. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Me Wade. Je ne commenterai plus ses décisions. Je suis arrivé à un niveau où je m'adresserai seulement aux sénégalais", a ajouté Me Madické Niang, face aux journalistes, qui ont eu droit à un petit détour, en forme toutefois de dialogue de sourds...